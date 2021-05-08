220 جريحا في ليلة عنيفة بالقدس الشرقية

2021/05/08 | 14:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صدامات بين الشرطة الاسرائيلية وفلسطينيين في باحة المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة في 07 أيار/مايو 2021 © اف ب احمد غرابلي القدس (أ ف ب) – أسفرت الصدامات بين الشرطة الإسرائيلية والفلسطينيين في القدس الشرقية ليل الجمعة السبت عن أكثر من 220 جريحا في حصيلة جديدة، في تصعيد دانته الولايات المتحدة والاتحاد […]

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