العراق يدين احداث العنف في المسجد الاقصى

2021/05/08 | 14:47 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أدانت وزارة الخارجية، اليوم السبت، احداث العنف التي رافقت اقتحام القوات الاسرائيلية المسجد الاقصى.وقالت الوزارة في بيان، إن “الحكومة العراقيّة، تُدينُ إقتحام قوّات الإسرائيليّة المسجد الأقصى، وممارسة أعمال الترويع وبثِّ الذُعرِ بين صفوف المصلّينَ الفلسطينيين”.واكدت الوزارة “تضامن حكومة وشعب العراق مع أبناء القدس الشريف، ونطالبُ بوقفِ الهجمات العدائيّة على الآمنين”.وجددت […]

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