2021/05/08 | 14:48 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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وزير الموارد: اتخذنا اجراءات فعالة ومبكرة للتقليل من آثار شح المياه » وكالة الأنباء العراقية

محلي

اليوم, 14:44

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