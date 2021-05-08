القاتل العجوز.. الشرطة العراقية تكتشف جريمة بعد 25 عامًا

2021/05/08 | 14:58 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقعت الجريمة بعد خلاف على أرض زراعية

الترا عراق - فريق التحرير

أعلنت الشرطة العراقية، السبت، اعتقال قاتل نفذ جريمة قبل 25 عاماً في محافظة الديوانية.

وذكرت مديرية الشرطة في المحافظة في بيان، 8 آيار/مايو، إنّ "مفارز شعبة مكافحة إجرام الحمزة تمكنت من إلقاء القبض على أحد المتهمين بالقتل والذي يبلغ من العمر 63 سنة، حيث اعترف أثناء التحقيق بارتكابه جريمة قتل مواطن حصلت في عام 1996 في قضاء الحمزة بسبب خلافات على أرض زراعية".

وأضاف البيان، أنّ المتهم قام "بإطلاق الرصاص من سلاح بندقية كلاشنكوف"، مشيرًا إلى "إجراء كشف الدلالة على محل الحادث وتصديق أقواله قضائيًا ليتم إحالته إلى القضاء حتى ينال جزاءه العادل".

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