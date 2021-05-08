بحوث فلكية تحدد موعد سقوط الصاروخ الصيني “المنفلت”.. ودولة عربية تحدد مواقع مروره في سمائها

2021/05/08 | 14:58 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: متابعة

توقع مركز أمريكي للأبحاث والتطوير دخول بقايا الصاروخ الصيني التائه والذي تم إطلاقه الأسبوع الماضي في وقت متأخر من مساء اليوم السبت أو صباح الأحد .

وتشير أحدث توقعات مركز كوردس إلى أن مكان دخول جسم الصاروخ للغلاف الجوي سيكون قرب الجزيرة الشمالية في نيوزيلندا لكنه نبه إلى أن الدخول محتمل أيضا في أي مكان على طول مسارات تغطي مساحات شاسعة من العالم .



ويتقلص ارتفاع جسم الصاروخ منذ الأسبوع الماضي ، لكن سرعة الانخفاض لا يمكن تحديدها بسبب متغيرات في الغلاف الجوي لا يمكن التنبؤ بها .

من جانب اخر، كشف الدكتور ياسر عبد الهادي، أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، عن الموعد القادم لمرور الصاروخ الصيني “لونج مارش 5 بي” بسماء القاهرة ودخوله الأجواء المصرية.

وأضاف “عبد الهادي”، في تصريحات أنه من المتوقع مروره مساء اليوم بسماء القاهرة مرة واحدة، حيث إنه سيدخل دولة “السودان” حوالي الساعة الثامنة والنصف مساءً، ثم يدخل سماء مصر حوالي الساعة العاشرة إلا 5 خمس دقائق، ليستمر لمدة خمس دقائق تقريبا، وبعدها يخرج من الأجواء المصرية.

وأضاف الدكتور ياسر عبد الهادي، أن الصاروخ سيمر أيضًا بمحافظات الصعيد ووسط مصر، لافتا إلى أنه لا يمكن رؤيته بالعين المجردة إلا بعد وصوله لمسافة 30 كم تقريبا.

وأشار إلى أن الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة يتحرك بسرعة مختلفة وليست ثابتة، كما أنه لا يستطيع أحد تحديد مكان سقوطه حتى الآن بشكل مؤكد.

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