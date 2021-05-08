2021/05/08 | 14:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهم رئيس الكنيسة الأرثوذكسية الإثيوبية الحكومة بالسعي إلى "تدمير" إقليم تيغراي، في مقطع فيديو يمثل أول تعليق علني له على النزاع المستعر منذ ستة أشهر في شمال البلاد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الكنيسة الأرثوذكسية الإثيوبية تتهم الحكومة بالسعي إلى "تدمير" تيغراي) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الكنيسة الأرثوذكسية الإثيوبية تتهم الحكومة بالسعي إلى "تدمير" تيغراي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).