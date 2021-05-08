2021/05/08 | 15:04 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السليمانية/نينا/أكد المكتب السياسي للإتحاد الوطني الكردستاني أن مصادقة محكمة التمييز على الاحكام / اللاعادلة/ بحق معتقلي بهدينان من الناشطين والصحفيين يشوه صورة اقليم كردستان امام المجتمع الدولي.وأعرب في بيان عن بالغ القلق والاستياء من مصادقة محكمة التمييز في الاقليم على الاحكام اللاعادلة بحق معتقلي بادينان من الناشطين والصحفيين، موضحا أن سابقة كهذه تمثل خطرا حقيقيا على سيادة واستقلالية المحاكم ومبادئ حقوق الانسان والديمقراطية وحرية التعبير وتشوه صورة وسمعة الاقليم امام المجتمع الدولي./إنتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإتحاد الوطني :مصادقة محكمة التمييز على الاحكام / اللاعادلة/ بحق معتقلي بهدينان من الناشطين والصحفيين يشوه صورة اقليم كردستان) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإتحاد الوطني :مصادقة محكمة التمييز على الاحكام / اللاعادلة/ بحق معتقلي بهدينان من الناشطين والصحفيين يشوه صورة اقليم كردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).