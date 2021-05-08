اقليم كوردستان يسجل 11 حالة وفاة جديدة بكورونا

2021/05/08 | 15:07 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان، يوم السبت، عن تسجيل 1088 حالة شفاء من فايروس كورونا في عموم الاقليم.

وجاء في بيان الوزارة المرقم "437"، وحصل PUKmedia على نسخة منه: ان الموقف والوبائي لفايروس كورونا خلال الـ 24 ساعة ماضية كالاتي:

1 ـ الفحوصات: (4156 فحصاً جديداً)

• (1394) اربيل

• (498) السليمانية

• (2264) دهوك

• (0) حلبجة

• (0) كرميان

• (0) رابرين

2.



الاصابات: (281 اصابة جديدة)

• (18) اربيل

• (53) السليمانية

• (210) دهوك

• (0) حلبجة

• (0) كرميان

• (0) رابرين

3.



الشفاء: (1088 حالة شفاء جديدة)

• (250) اربيل

• (390) السليمانية

• (394) دهوك

• (5) حلبجة

• (43) كرميان

• (6) رابرين

4.



الوفيات: (11 حالات وفاة)

• (3) اربيل

• (2) السليمانية

• (6) دهوك

• (0) حلبجة

• (0) كرميان

• (0) رابرين

الوزارة دعت المواطنين ايضا، الى الالتزام بالتعليمات الصحية والوقائية ضد كورونا والاتصال بالخط الساخن " 122" لاية حالة طارئة.

PUKmedia ترجمة

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