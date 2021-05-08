مختص بالفايروسات: امكانية استمرار جائحة كورونا مع البشرية

2021/05/08 | 15:07 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوضح خبير في المجال البايولوجي والفايروسات البيئية، امكانية استمرارية جائحة كورونا وبقائها كمرض يستمر مع الانسان حاله حال الامراض البسيطة الاخرى.

الدكتور حيدر معتز محي الخبير في الشأن البايولوجي والفايروسات البيئية، قال في تصريح خاص لـ PUKmedia، انه اذا حققنا تلقيح نصف مجتمعي او فوق النصف مجتمعي بنحو 60 الى 70 بالمئة خلال فترة سنة او اكثر، فانه من الممكن ان تكون جائحة كورونا مرض طبيعي يستمر مع المجتمع وفي جميع بلدان العالم حاله حال الامراض البيسيطة مثل الانفلونزا الموسمية.

واضاف محي، ان بعد تحقيق نسبة التلقيحات، سيتوجب على اصحاب الشأن معالجة الاصابات فقط وبوجود اللقاحات فأنه من الممكن حدوث اصابات

الا انها لن تصل الى درجة الاصابات الشديدة وحدوث حالات الوفاة، مردفا ان الاصابات ستكون بشكل متوسط وضعيف او من النوادر.

وحول حدوث طفرات وراثية او ظهور سلالات جديدة من كورونا، أكد الخبير البايولوجي أن الشركات المسوقة للادوية، وهي معتمدة ولها باع طويل في المجالات الدوائية، ستحدث من لقاحاتهما بين الفترة والأخرى لتكون في مأمونية وتضمن استخدامها للانسان.

PUKmedia هاميار علي

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