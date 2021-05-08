تفاصيل جديدة حول جريمة صاحب مخبز ذبح زوجته وأطفاله الـ 6

2021/05/08 | 15:07 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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كشفت التحقيقات المصرية ان الرجل الذي اقدم على ذبح زوجته وأطفاله الستة في مصر، كان يعاني من مشاكل مادية تتعلق بديون أثقلت كاهله.

وذكر موقع مصراوي، ان "التحقيقات كشفت أن السبب وراء ارتكاب تلك الجريمة، ديون كانت على المتهم، تقدر بحوالي 700 ألف جنيه (45 ألف دولار تقريبا)، دفعته للتفكير في الانتحار".

وأوضحت التحقيقات، أن "المتهم عدل عن فكرة الانتحار خشية أن يتعرض أطفاله وزوجته لمضايقات من الدائنين والمطالبة برد الدين حتى عقب انتحاره، فقرر قتل أطفاله وزوجته حتى لا يتعرضوا لمثل هذا الموقف حسب تقديره".

وكانت تقارير إعلامية قد تحدثت عن إقدام رجل من قرية الغرق بمركز إسطا بمحافظة الفيوم على قتل زوجته وجميع أطفاله بعد منتصف ليل الجمعة وقبل تناول وجبة السحور.

وذكرت التقارير أن المتهم "عماد.



أ" ، البالغ من العمر 40 عاما، أقدم أيضا على إشعال النيران في المخبز الخاص به، إلا أن الأهالي تمكنوا من الإمساك به وإخماد الحريق

واضافت، ان "الأب القاتل كان قد انتقل إلى قرية الغرق، بعد انفصاله عن زوجته الأولى منذ ثلاثة أعوام، مصطحبا معه 5 أطفال من زوجته الأولى، وهم أحمد، 14 سنة، ومحمد 11 سنة، ويوسف 9 سنوات، والتوأم معتصم وبلال 4 سنوات ونصف، ثم تزوج من زوجته الثانية "مها.



ع" وأنجب منها آلاء ذات الـ 8 أشهر وهي ابنته الوحيدة من الزوجة الثانية، قبل أن يقرر التخلص منهم جميعا مرة واحدة.

وقال المتهم في البداية أنه منذ زواجه من زوجته الثانية، وكانت المشاجرات دائمة بينهم بسبب بقاء أبنائه الخمسة من زوجته الأولى معهما بالمنزل، رغم اتفاقهما منذ البداية بسكن أبنائه جميعا برفقته، وحينما كانت تعد السحور تشاجرت معه بسبب تعبها من إعداد السحور يوميا لذلك العدد الكبير فقرر التخلص من زوجته وأبنائه والانتحار.

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