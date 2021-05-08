صحة الأقليم تعلن عن الموقف الوبائي في كردستان

2021/05/08 | 15:18 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ سجل إقليم كردستان، اليوم السبت، تراجعاً ملحوظاً في معدل الإصابات بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية بـ281 حالة جديدة ليصل إجمالي العدد إلى 155949.وتوزعت الإصابات الجديدة وفقا لبيان لوزارة صحة الإقليم على هذا النحو: 18 أربيل، 53 السليمانية، 210 دهوك هذا ولم تسجل محافظة حلبجة، وادارتا “كرميان”، و”رابرين” أية إصابة جديدة خلال […]

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