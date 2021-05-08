وزير الموارد: اتخذنا إجراءات فعالة ومبكرة للتقليل من آثار شح المياه

2021/05/08 | 15:19 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد ـ واع أكدت وزارة الموارد المائية اليوم السبت، اتخاذها إجراءات فعالة ومبكرة للتقليل من آثار شح المياه واللسان الملحي على البصرة. وقال وزير الموارد المائية المهندس مهدي رشيد الحمداني خلال تفقده سير الأعمال في قواطع مشروع مبزل شرق دجلة في محافظة البصرة برفقة عدد من المديرين العامين ومدراء تشكيلات الوزارة العاملين في المحافظة، إن"انحباس الأمطار والتغيير المناخي أسهما في تقليل الإيرادات المائية"، مؤكداً أن "الوزارة اتخذت إجراءات فعالة ومبكرة للتقليل من آثار الشح المائي ،ومن ضمنها تنفيذ عدد من المشاريع الاستراتيجية التي تسهم في ايصال المياه الى جميع المستحقين وبعدالة" .وأضاف أن "مشروع مبزل شرق دجلة يهدف إلى تحسين بيئة ونوعية المياه في شط العرب وهور الحويزة واستصلاح مساحات واسعة من الأراضي"، مشيراً الى أن "طول المشروع يبلغ 40 كم كمرحلة أولى". وتابع الحمداني أن "هذا المشروع الحيوي سينجز خلال فترة قياسية ضمن إجراءات الوزارة المبكرة لمواجهة الشح والتخفيف من آثاره "، موضحاً أن"المشروع سيحول المياه المالحة إلى بحيرة الأسماك من دون المرور بشط العرب ،ما يسهم في انخفاض نسبة الأملاح في شط العرب ،الذي سينعكس إيجاباً على الواقع الإروائي في محافظة البصرة ".

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