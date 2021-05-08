2021/05/08 | 15:38 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قصفت طائرات حربية تركية اليوم السبت، جبلا في قضاء ماوت التابعة لمحافظة السليمانية.

وقال كامران حسن قائممقام قضاء ماوت خلال تصريح خاص لـPUKmedia، ان طائرات حربية تركية قصف في الساعة الـ 10:10 من صباح السبت جبل (آسوس) ضمن حدود قضاء ماوت، لافتا الى ان القصف لم يوقع ضحايا بشرية.

واضاف حسن، ان الطائرات التركية ومنذ عام 2017 تقصف جبال قضاء ماوت بذريعة تواجد مقاتلي حزب العمال الكوردستاني، مبينا انها الحقت اضرار مادية وبشرية في المنطقة.

PUKmedia خاص

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طائرات تركية تقصف ماوت) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طائرات تركية تقصف ماوت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).