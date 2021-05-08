المفوضية: اجراء عملية اقتراع محاكاة في تموز

2021/05/08 | 15:38 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات يوم السبت، عن اجراء عملية اقتراع فعلية في شهر تموز المقبل، تكون محاكاة للانتخابات التشريعية في 2021/10/10.

وقالت جمانة الغلاي المتحدثة الرسمية باسم المفوضية لـPUKmedia: ان الاستعدادات مستمرة لاجراء محاكاة عملية الاقتراع الفعلية، وذلك في شهر تموز المقبل.

واضافت: ان العملية قد تصل الى 4 محاكاة، لضمان نزاهة ودقة وسرعة الاجهزة الالكترونية بوجود شركة ميرو الكورية والامم المتحدة والمنظمة الدولية للنظم الانتخابية، والمراقيين الدوليين.

واكدت ان الانتخابات ستجري بموعدها المقرر في 2021/10/10، لافتة الى ان اجهزة ورق الاقتراع سوف يكتب عليها محاكاة للتأكد من سرعتها ودقتها.

PUKmedia خاص

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