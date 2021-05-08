مقتل ضابط وجرح 4 رجال أمن بانفجار عبوة ناسفة في كركوك

2021/05/08 | 15:38 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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افاد مصدر امني، السبت، بتعرض عجلة عسكرية لانفجار عبوة ناسفة في كركوك.

وقال المصدر في تصريح لـ NRT عربية (8 ايار 2021)، ان "عبوة ناسفة انفجرت على عجلة (همر)، ما ادى الى مقتل ضابط واصابة 4 من رجال الامن".

واضاف المصدر ان "الحادث حصل ضمن قاطع زركة جنوب محافظة كركوك، حيث تسبب بمقتل النقيب سلام عايد الشمري في الفرقة التاسعة في عمليات كركوك".

واكد ان "القوات الامنية بدات بعمليات تفتيش في المنطقة بهدف تعقب العناصر المتورطة في الحادث".

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