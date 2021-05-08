العراق يعلن موقفه الرسمي من احداث القدس

2021/05/08 | 15:38 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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دانت وزارة الخارجية، السبت، الاحداث التي شهدها المسجد الاقصى، قبل ان تقتحم القوات الاسرائيلية المسجد.

وقالت الوزارة في بيان تلقى NRT عربية نسخة منه، (8 آيار 2021)، إن "الحكومة العراقيّة، تدين إقتحام قوات الإسرائيلية المسجد الأقصى وممارسة أعمال الترويع وبث الذعر بين صفوف المصلين الفلسطينيين".

واكدت الوزارة "تضامن حكومة وشعب العراق مع أبناء القدس الشريف، ونطالب بوقف الهجمات العدائية على الآمنين".

وجددت الخارجية موقف العراق "الثابت والمبدئي من القضية الفلسطينية، التي كانت ولاتزال قضيةٌ محورية".

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