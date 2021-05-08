داعش يعدم شخصين ويخطف آخر في الانبار

2021/05/08 | 15:45 - المصدر: السومرية نيوز

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أقدمت عناصر تنظيم داعش، اليوم السبت، على إعدام شخصين واختطاف شخص ثالث في قضاء الرطبة بمحافظة الانبار.

وقال قائممقام الرطبة عماد الدليمي لـ السومرية نيوز، إن "داعش الارهابي أعدم اثنين من اهالي الرطبة، وخطف شخص اخر مايزال مصيره مجهول".وأكد الدليمي على "ضرورة تعزيز تواجد القوات الامنية في القضاء لسد حاجة الرطبة من تلك القوات، والتصدي لخطر التنظيم".

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