الثورة المُضادة في المَجَر عام 1956- خطاباتها وأسلحتها (7) - مالك ابوعليا

2021/05/08 | 15:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مالك_ابوعليا كاتب الموضوع: الشيوعي الهنغاري يانوش بيريتشالفصل السابع: أُسس التماسك الاشتراكيأ- اقامة المركز الثوري الجديديوم 4 تشرين الثاني، الساعة الخامسة صباحاً، أُعلِنَ في بث اذاعي أن حكومة العمال والفلاحين الثوريين الهنغارية قد تم تشكيلها وبدء عملها.



بعد التوجه الى الحكومة السوفييتية بطلب المُساعدة العسكرية، شرعت الحكومة الجديدة في قمع الثورة المضادة المُسلّحة من أجل الدفاع عن سلطة الشع ......





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