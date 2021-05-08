مركز الفلك الدولي: الصاروخ الصيني سيمر اليوم أربع مرات فوق الوطن العربي

2021/05/08 | 15:57 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني كشف مركز الفلك الدولي، اليوم السبت، أن حطام الصاروخ الصيني سيمر مساء اليوم أربع مرات فوق الوطن العربي.وأوضح المركز، في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر، أن المرور الأول […]

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