الرئيس الايراني يحذر من الموجة الرابعة لكورونا

2021/05/08 | 16:00 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ حذر الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم السبت، من أن “الموجة الرابعة لانتشار فيروس كورونا التي تجتازها البلاد حاليا هي أطول مدة وأشد فتكا من الموجات الثلاث السابقة من حيث عدد الإصابات والوفيات”.وقال روحاني خلال جلسة اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا، إن “عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في الموجة الرابعة تضاعف عمَا كان […]

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