الاستخبارات العراقية تعلن إحباط ’عملية كبيرة’ لتهريب الأغنام

2021/05/08 | 16:00 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، السبت، عن إحباط عملية تهريب "كبيرة" للأغنام في محافظة ديالى.

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وذكر بيان للمديرية، تلقى "ناس" نسخة منه، (8 ايار 2021)، أنه من "أجل الاستمرار بملاحقة عصابات الجريمة المنظمة والتي تهدف الى الاضرار بالثروات الوطنية وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات ديالى، تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة الخامسة وقوة من لواء المشاة ٢٠ وسرية مغاوير اللواء والفوج الثاني منه من احباط اكبر عملية لتهريب ١١٢٠ رأس غنم مستورد ممنوعة من الاستيراد لتهريبها من كركوك الى محافظة ديالى بحجة الرعي بها".

وأضاف أنه "قد تم تسليم الرعاة والاغنام الى الجهات المعنية لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقها".

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