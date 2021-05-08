"مسيرة مفخخة".. الكشف عن طبيعة وخسائر الهجوم على قاعدة عين الأسد غرب العراق

2021/05/08 | 16:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الجيش العراقي سقوط "طائرة مسيرة مفخخة" في وقت مبكر السبت على قاعدة عين الأسد الجوية التي تضم قوات أميركية وتقع في محافظة الأنبار.

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