الحكومة العراقية تدين اقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى وترويع المصلين

2021/05/08 | 16:02 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دانت الحكومة العراقيّة، اقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى، وترويع المصلين.

وذكرت وزارة الخارجية في بيان أن العراق يرفض ممارسة أعمال الترويع وبثِّ الذُعرِ بين صفوف المصلّينَ الفلسطينيين في المسجد الاقصى..



مؤكدة تضامن حكومة وشعب العراق مع أبناء القدس وطالبت في الوقت ذاته بوقفِ الهجمات العدائيّة على الآمنين.

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