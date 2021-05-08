العراق يسجل 4608 اصابة جديدة و39 حالة وفاة بكورونا

2021/05/08 | 16:09 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة والبيئة الاتحادية، اليوم السبت، عن تسجيل 4608 اصابة جديدة بفايروس كورونا في عموم البلاد.

وقالت الوزارة في بيان حصل PUKmedia على نسخة منه، انها سجلت 4608 اصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة المنصرمة في عموم محافظات العراق.

واضافت، ان عدد حالات الشفاء من الاصابة بكورونا بلغ 6203 حالة تعافي، مشيرة الى انها سجلت 39 حالة وفاة جديدة لمصابين بالفايروس.

واردفت الوزارة ان مجموع المواطنين الذين تلقوا لقاح كورونا بلغ 425628 مواطنا.

وادناه وثيقة تبين الموقف الوبائي واللقاحي بفايروس كورونا.

PUKmedia اعلام وزارة الصحة

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