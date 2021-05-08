صحة اقليم كوردستان: لنمنع اصابة الجيل الجديد بمرض الثلاسيميا

2021/05/08 | 16:09 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة الصحة في اقليم كوردستان يوم السبت، ضرورة وضع خطط خاصة لتوعية المواطنين في اجراء الفحص المبكر للمتزوجين للحد من الاصابات بمرض الثلاسيميا.

وتقام في اقليم كوردستان والعراق والعالم نشاطات عدة في الـ 8 من آيار في كل عام بمناسبة اليوم العالمي لمرض الثلاسيميا.

وقال الدكتور رهيل فريدون وكيل وزارة الصحة في اقليم كوردستان خلال تصريح خاص لـ PUKmedia، انه من الضروري في اقليم كوردستان ان نغتنم الفرصة هذه لتحفيز المواطنين لبذل الجهود والمساعي لمنع ازدياد الاصابات بمرض الثلاسيميا، عن طريق توفير الخدمات الطبية ووضع برنامج خاص بتنيه المواطنين باجراء الفحص البكر للحد من الاصابات بالمرض.

واضاف: اشكر جميع الاطباء والكوادر الصحية والمؤسسات والمراكز الخاصة بمرضى الثلاسيميا لتقديمهم الخدمات وتوفير المتطلبات الصحية، لافتا الى تأسيس عدد من المنظمات المدنية الخاصة بالمرض واصفا اياها بالجسر الذي يربط المواطنين مع الحكومة ومثمنا في الوقت ذاته نشاطات وعمل تلك المنظمات.

واشار فريدون الى تأكيد الوزارة على استمرار تقديم الرعاية والخدمات الصحية من توفير الدم والمستلزمات الطبية الاخرى للمصابين بمرض الثلاسيميا في المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة به، مؤكدا ان الوزارة تعمل على تقليل الاصابات بالمرض من خلال حملات التوعية ووضع السبل الكفيلة لاجراء الفحص المبكر قبل الزواج وتحفيز المواطنين الى التبرع بالدم لانقاذ المصابين بالمرض.

PUKmedia خاص

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