الخلية تعلن تفاصيل واجبات عسكرية نفذت في البصرة خلال الـ 24 ساعة الماضية

2021/05/08 | 16:09 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اعلنت خلية الإعلام الامني، السبت، اعتقال العشرات من المطلوبين وضبط اسلحة ومواد مخدرة خلال واجبات عسكرية نفذت في الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت الخلية في بيان تلقى NRT عربية نسخة منه، (8 آيار 2021)، إن "قوة مشتركة من قيادة عمليات البصرة تلقي القبض على (64) مطلوبا وفق مواد مختلفة ، وتضبط مواد مخدرة بكميات كبيرة".

وأضافت أن " قوة من قيادة عمليات سومر من خلال قسم مكافحة مخدرات ميسان نفذت واجب تفتيش في محافظة ميسان حيث تم القاء القبض على (6) مطلوبين وفق المادة (28 ق ع ) مخدرات".

وفي العاصمة بغداد، "تمكنت قوة مشتركة ضمن قيادة عمليات بغداد من القاء القبض على مطلوبين اثنين وفق مواد قانونية مختلفة و ضبطت 4 مسدسات و29 حبة مخدرة و6 اجهزة تعاطي و433 اعتدة مختلفة".

اما في محافظة الانبار فقد "شرعت قوة مشتركة من قيادة عمليات الانبار بواجب تفتيش والقت القبض على احد المطلوبين وفق المادة ١/٤ ارهاب".

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