جبهة تركمان العراق تعقد اجتماعها الدوري

2021/05/08 | 16:11 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

عقدت قائمة جبهة التركمان العراق اجتماعها الدوري برئاسة حسن توران رئيس الجبهة التركمانية العراقية ورئيس القائمة اليوم السبت الموافق 8 آيار 2021 ، وحضر الاجتماع رؤوساء وقيادات الاحزاب التركمانية المنضوية في القائمة “.

وجرى خلال الاجتماع بحث واقع العملية السياسية في العراق وطبيعة سير مراحل اجراء الانتخابات النيابية القادمة ومشاركة التركمان وسبل تعزيز وسائل حث الناخبين على تحقيق مشاركة واسعة في الاقتراع لضمان استحقاقات المكون في الحكومة المقبلة، كما وأكد المجتمعون على تشكيل فرق ميدانية لبدء حملات التشويق للحث على الاقتراع كونه حق دستوري واستحقاق وطني وقومي لجميع العراقيين.

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