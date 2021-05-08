تسجيل 281 إصابة و11 حالة وفاة في محافظات اقليم كردستان

2021/05/08 | 16:14 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سجلت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في إقليم كردستان انخفاضا ملحوظا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بالمقارنة مع الأيام السابقة.

بيان لوزارة الصحة في الإقليم أشار الى تسجيل مئتين وإحدى وثمانين إصابة في محافظات الإقليم، كانت الغالبية العظمى منها في محافظة دهوك التي سجلت فيها مئتان وعشر إصابات، في حين تم تسجيل احدى عشرة حالة وفاة مقابل تماثل الف وثمانية وثمانين مصابا للشفاء.

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