البابا فرنسيس يؤيد مقترحا اميركيا بالتنازل عن حقوق الملكية الفكرية للقاحات

2021/05/08 | 16:14 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن البابا فرنسيس تأييده التنازل عن حقوق الملكية الفكرية للقاحات المضادة لفيروس كورونا في خطوة داعمة لاقتراح الرئيس الأميركي جو بايدن حول رفع حقوق حماية الملكية الفكرية للقاحات.

وكان البيت الأبيض قد اعلن في وقت سابق عن دعم جو بايدن التنازل عن الملكية الفكرية ضمن خطة الإنقاذ الأميركية لاحتواء جائحة كورونا، فيما انقسمت الدول الأوروبية بين مؤيد ومعارض للمقترح الأميركي حيث ستعقد قمة أوروبية في مدينة بورتو البرتغالية لبحث المقترح حيث يتوقع إصدار موقف أوروبي نهائي واضح بشأن رفع براءات الاختراع.

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