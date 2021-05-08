طيران الجيش يدمر 'مضافة وكرفان' لداعش في كركوك

2021/05/08 | 16:18 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت وزرة الدفاع، اليوم السبت، عن تدمير مضافة وكرفان لتنظيم لداعش في محافظة كركوك.

وقالت الوزارة في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إن "أبطال طيران الجيش، تمكنوا من تدمير مضافة وكرفان لعصابات داعش الإرهابية، وذلك أثناء تنفيذ واجب استطلاع وبحث وتفتيش ضمن قيادة عمليات المقر المتقدم في كركوك".

وتنفذ القوات الأمنية بشتى أصنافها، بصورة تكاد تكون شبه يومية، عمليات عسكرية؛ لمطاردة فلول تنظيم داعش، في مناطق متفرقة من البلاد.

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