محافظ ميسان يستقبل وزيرة الهجرة والبطريرك

2021/05/08 | 16:21 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميسان- واع- شذى السودانياستقبل محافظ ميسان علي دواي لازم اليوم السبت، بطريرك أنطاكيا للسريان الكاثوليك في العالم البطريرك "مار أغناطيوس يوسف الثالث" ووزيرة الهجرة والمهجرين "إيفان فائق جابرو" والوفد المرافق لهما.وقالت مراسلة وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "دواي ناقش مع الوفد واقع التعايش السلمي بين الأديان في محافظة ميسان".من جانبهم "شكر الحضور دور المحافظ في خلق أجواء الإخوة والتعايش والسلام بين أبناء المحافظة والأديان الأخرى ودعمه ورعايته المباشرة للكنيسة ولأبناء الطائفة المسيحية والطوائف الأخرى في المحافظة".

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