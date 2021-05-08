الزراعة النيابية يدعو لاجتماع نيابي وزاري طارئ للتباحث مع تركيا وسوريا وايران حول مياه نهري دجلة والفرات

2021/05/08 | 16:21 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

دعا رئيس لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية سلام الشمري لاجتماع نيابي وزاري طارئ للتباحث مع سوريا وتركيا وايران حول مياه نهري دجلة والفرات”.

وقال الشمري في بيان صحفي تلقت ” خبر برس” نسخة منه ان” على رئاسة البرلمان ورئيس مجلس الوزراء ووزيري الخارجية والموارد المائية عقد اجتماع طارئ للبحث في السبل الكفيلة بمعالحة انخفاض مناسيب مياه نهري دجلة والفرات.

واضاف الشمري ان” على المجتمعين فتح قنوات اتصال مع سوريا وتركيا وايران من اجل ضمان حصة العراق المائية من النهرين بلا تجاوز على الحصص وعدم استغلال موضوع المياه لامور اخرى”.

وجدد دعوته بعقد اتفاقيات جديدة مع الدول الثلاث وإشراف دولي تضمن حصة العراق من مياه النهرين من اجل ضمان نجاح الخطط الزراعية والاروائية في البلاد”.

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