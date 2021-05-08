2021/05/08 | 16:27 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت وكالة بلومبيرغ إن البلدان منخفضة الدخل احجمت عن شراء لقاح فايزر واتجهت نحو شراء لقاحات مضادة لفيروس كورونا من شركات أخرى.

وذكرت الوكالة نقلا عن الرئيس التنفيذي لشركة فايزر ألبرت بورلا إن البلدان منخفضة الدخل تخلت عن شراء فايزر، وان معظم جرعات لقاحهم محجوزة لدول ذات دخل مرتفع فيما اشار الى ان شركتي فايزر وبايونيتك تستخدمان نموذج تسعير متدرج يتيح للبلدان ذات الدخل المتوسط شراء اللقاح بنصف سعر الدول الغنية ويسمح للدول الفقيرة الحصول عليه بسعر التكلفة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بلومبيرغ: الدول منخفضة الدخل احجمت عن شراء لقاح فايزر) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بلومبيرغ: الدول منخفضة الدخل احجمت عن شراء لقاح فايزر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).