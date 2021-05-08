السفير العراقي في الهند: رحلة إجلاء العراقيين الثانية يوم غد الاحد والثالثة يوم الخميس المقبل

2021/05/08 | 16:27 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف السفير العراقي في الهند فلاح الساعدي عن موعد الرحلات المقبلة لإجلاء العراقيين العالقين في الهند.

وقال الساعدي إن موعد الرحلة الثانية سيكون يوم غد الاحد وسيكون على متنها اربعمئة عراقي، وان موعد الرحلة الثالثة سيكون يوم الخميس المقبل الموافق للثالث عشر من الشهر الحالي.

وأشار الساعدي الى وفاة سبعة عراقيين بفيروس كورونا في الهند وان السلطات الهندية منعت شحن الجثامين الى العراق وستقوم بدفنهم في الهند.

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