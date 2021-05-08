تسلسل تاريخي للانقلابات والمؤامرات والاغتيالات في العراق - ملهم الملائكة

2021/05/08 | 16:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ملهم_الملائكة لأول مرة على النت، هذا توثيق تاريخي للانقلابات والمؤامرات والاغتيالات والانتفاضات والإعدامات السياسية الحكومية علاوة على ما يعتبره كثيرون ثورات، منذ عام 1919 حيث صاغ الإنكليز من ولايات بغداد والبصرة والموصل دولة العراق التي نعرفها اليوم، ويتصل حتى يومنا هذا في 2021، موثّقاً قرناً من العنف والاضطرابات.



1919 انتفاضة كردية بقيادة الشيخ محمود الحفيد البرزنجي.



1920 ثورة العشرين ضد الب ......





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