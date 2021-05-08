2021/05/08 | 16:35 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

أكدت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم السبت، أن استثناء الإعلاميين ساري المفعول خلال فترة حظر التجوال الشامل.

وقال المتحدث باسم الامانة حيدر مجيد للوكالة الرسمية ، إنه “فيما يخص استثناء الإعلاميين من إجراءات حظر التجوال التي ستفرض خلال عطلة عيد الفطر المبارك، فإن رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وجه بذلك خلال جلسة سابقة لمجلس الوزراء وأن يتم منح الاستثناء من قبل قيادة العمليات المشتركة”، لافتا الى أن “هذا التوجيه يعد سارياً للمفعول”.

وكشفت العمليات المشتركة في وقت سابق عن سريان القرار المتعلق بالجهات المستثناة بعد قرار حظر التجوال الشامل الذي صوت عليه مجلس الوزراء لمدة عشرة أيام.

وقال الناطق باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن “قرار الاستثناء سيستمر للفئات المحددة من حظر التجوال الشامل الذي سيبدأ من 12 من الشهر الجاري لغاية 22 من الشهر ذاته”.

وأضاف، أن “قرار الاستثناء يشمل فقط الجهات التي تحمل بطاقة الاستثناء الصادرة من العمليات المشتركة حصرا”.وفي وقت سابق، قرر مجلس الوزراء، فرض حظر شامل للتجوال لمدة 10 أيام اعتبارا من 12 أيار ولغاية 22 أيار.

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