انخفاض ملحوظ بعدد الإصابات بكورونا في العراق خلال 24 ساعة

2021/05/08 | 16:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، تسجيل 4608 اصابة جديدة بفيروس كورونا في عموم البلاد ونحو 39 حالة وفاة فيما اكتسب الشفاء 6203.

وذكرت الوزارة في الموقف الوبائي لها وتلقته (بغداد اليوم)، ان "مختبراتها سجلت اليوم 4608 اصابة جديدة بالوباء تتصدرها جانب الرصافة من بغداد بأكثر من 902 اصابة".

واضافت ان "عدد الوفيات جراء الوباء بلغت اليوم، 39 وفاة فيما اكتسب الشفاء 6203"، مشيرة الى ان "عدد الذين تلقوا اللقاح بلغ 425628 في جميع المحافظات".

وفيما يلي الموقف الوبائي:

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