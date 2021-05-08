أمانة بغداد يفتقد 5 لاعبين في مواجهة الميناء

2021/05/08 | 16:36 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ يعاني فريق أمانة بغداد من الإصابات المتكررة في صفوفه وتأكد غياب خمسة لاعبين في مواجهة الميناء في الجولة 30 من الدوري والمقررة يوم الثلاثاء المقبل.وقال المدرب المساعد لفريق أمانة بغداد وسام طالب للوكالة الوطنية العراقية للأنباء/نينا/ أن الفريق سيفتقد لخدمات خمسة لاعبين بسبب الإصابات المتكررة حيث سيغيب كل من المحترف النيجيري صامويل ايكو والمحترف العاجي أكوري بالإضافة إلى محمد سلام وعبد القادر طارق الذي عاد من الإصابة لكنه غير جاهز بدنيا للمباراة كما سيغيب سجاد حسين لنهاية الموسم بعد خضوعه لعملية في الركبة.وبين أن الغيابات لن تضعف من عزيمتنا في البحث عن النقاط الثلاث كون المباراة في ملعبنا ونحن مطالبون بالتعويض بعد الخسارة الأخيرة أمام الزوراء في الجولة الماضية.وأوضح أن فريق أمانة بغداد خسر 6 نقاط في ثلاث مواجهات ماضية بعد الخسارة أمام نفط البصرة والزوراء وفوز على الصناعات الكهربائية وبالتالي نحن مطالبون بالتعويض في الجولة الحالية أمام الميناء والجولة المقبلة أمام زاخو.يشار إلى أن أمانة بغداد يحتل المركز الثامن برصيد 39 نقطة فيما يحتل الميناء المركز الحادي عشر برصيد 35 نقطة./انتهى

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