2021/05/08 | 16:36 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قام عناصر تنظيم "داعش" الارهابي باعدام مدنيين واختطاف اخر في قضاء الرطبة بمحافظة الانبار العراقية....

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