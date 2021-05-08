حريق “هائل” قرب محطة الطاقة النووية في إيران

2021/05/08 | 16:38 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اندلع حريق هائل في مدينة بوشهر جنوب غربي إيران، بالقرب من محطة الطاقة النووية، وذلك في ساعة متأخرة من ليلة الجمعة، وفق ما ذكرت وكالة أنباء فارس شبه الرسمية، السبت.

وانتشرت عشرات المقاطع المصورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي في إيران للحريق الذي لا تزال أسبابه مجهولة حتى الآن، إذ لم تعلق السلطات الإيرانية على ما جرى حتى اللحظة.

وتشهد إيران عشرات الحرائق والانفجارات الغامضة في جميع أنحاء البلاد منذ منتصف عام 2020، وكثير منها وقع بالقرب من منشآت نووية.

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