نائب لـNRT: حكومة الكاظمي لم تقدم شيئا رغم مرور عام على عهدها

2021/05/08 | 16:40 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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قال النائب مختار الموسوي، السبت، ان حكومة مصطفى الكاظمي لم تقدم شيئا لصالح المواطن رغم مرور عام على عهدها.

وذكر الموسوي، في تصريح لـNRT اليوم، (8 ايار 2021)، أن "هناك وزارات مقصرة في عملها مثل وزارة الكهرباء التي كان التشغيل بها 25% واليوم 0%، فضلا عن سوء إدارة وزارة المالية ووزيرها (الفيلسوف) لتقصيرها الواضح في جوانب عدة منها رفع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي"، مشيرا إلى "تدمر اسواق 19 محافظة بسبب هذا الاجراء".

وبين ان "وزارة الصحة مقصرة أيضا، حيث أن اللقاحات لا تزال قيد التجربة وعلى وزير الصحة ان يتحمل مسؤولية أربعين مليون نسمة، فان الشعب ليس حقلا للتجارب".

وعن وزارة التجارة أكد الموسوي، ان "هناك تقصير حكومي في توفير مفردات البطاقة التموينية للمواطن".

وأكمل، ان "هناك فوضى ورعب يعيشه المواطن جراء الخلل في إدارة حكومة الكاظمي"، منتقدا "تجديد العلاقات الخارجية مع الدول العربية التي كانت سببا في دمار العراق بزمن التسعينيات"، على حد قوله، داعيا إلى ان "تكون العلاقات مع الدول المتقدمة التي تستفيد منها البلاد".

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