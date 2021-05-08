2021/05/08 | 16:40 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت خلية الإعلام الأمني، اليوم

السبت، بياناً بشأن الهجوم على قاعدة

عين الأسد بمحافظة الانبار.

الخلية قالت في بيان، أن " طائرة مسيرة

مفخخة سقطت على قاعدة عين الأسد الجوية

في محافظة الأنبار دون خسائر

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طائرة مسيرة مفخخة تضرب قاعدة عين الاسد في الانبار) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طائرة مسيرة مفخخة تضرب قاعدة عين الاسد في الانبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).