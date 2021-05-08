2021/05/08 | 16:48 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني دمرت القوات الأمنية، اليوم السبت، مضافة لداعش الإرهابي في كركوك.وقالت وزارة الدفاع في بيان تابعه “المركز الخبري الوطني” إن “أبطال طيران الجيش تمكنوا من تدمير مضافة وكرفان لعصابات داعش الإرهابية”.وأضاف […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تدمير مضافة لداعش الإرهابي في كركوك المركز الخبري الوطني.

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