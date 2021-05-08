الكهرباء: تعاون مشترك مع «توتال» لانتاج الكهرباء بـ«الطاقة الشمسية»

2021/05/08 | 16:51 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلنت وزارة الكهرباء توقيعها اتفاقية "مبدئية" مع شركة توتال الفرنسية، لنصب محطات شمسية بطاقة 1000 ميغاواط جديدة، بينما وعدت المواطنين بساعات تجهيز "مرضية".

وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أحمد العبادي، إن "إنتاج الطاقة من المحطات التوليدية في عموم العراق يبلغ حالياً بحدود 15 ألف ميغاواط، ومن المتوقع الوصول به إلى 22 ألف ميغاواط مع بداية شهر حزيران المقبل، مما سيوفر ساعات تجهيز كبيرة ومُرضية جداً للمواطنين بالمقارنة مع الأعوام السابقة"، وفقاً لـ"الصباح".

وكشف العبادي أن الوزارة تطمح إلى الوصول بإنتاج الطاقة الكهربائية إلى 22 ألف ميغاواط في حزيران المقبل، مما سيساعد في تجهيز طاقة كهربائية تكون أفضل من الصيف الماضي، مبيناً إمكانية الوصول بالإنتاج إلى 28 ألف ميغاواط في حال استقرار تجهيز الغاز وتوفره.

وتصل حاجة العراق الفعلية للغاز خلال فصل الصيف إلى 70 مليون قدم مكعب قياسي يومياً، وفقاً للمتحدّث باسم وزارة الكهرباء.

وتستمر الحكومة في التباحث مع الحكومة الإيرانية بشأن التعاون والتنسيق في مجال الكهرباء، وكذلك استقرار تجهيز الغاز لمحطات الإنتاج العراقية خلال فصل الصيف.

وأكد المتحدّث باسم وزارة الكهرباء أن ساعات التجهيز محكومة بحجم التجاوز على الشبكة والتزام المحافظات بالحصص، وتوريد الغاز للمحطات وأن التعامل مع الأمر ربما يفرز بعض الحوادث والطوارئ الفنية وأعطاب المحولات، وبالتالي سيتفاوت التجهيز من منطقة إلى أخرى، بحسب قوله.

وذكر العبادي أنَّ الأيام القليلة المقبلة ستشهد إدخال وحدات جديدة للعمل وانتاج الكهرباء، لافتاً إلى أن "يوم 17 من الشهر الحالي سيشهد الافتتاح الرسمي لإدخال الوحدة الأولى من محطة صلاح الدين الحرارية بطاقة 630 ميغاواط وتليها بعد 3 أشهر الوحدة الثانية وبواقع 630 ميغاواط، وبذلك ستكون المحطة قد رفدت المنظومة بـ1260 ميغاواط".

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