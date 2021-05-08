تخصيص ترليون دينار في موازنة 2021 لصندوق البترودولار

2021/05/08 | 16:51 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

كشفت لجنة النفط والطاقة النيابية، السبت، عن تخصيص تريليون دينار لصندوق البترودولار للمحافظات المنتجة للنفط، فيما أكدت أن المبالغ المتراكمة من البترودولار للأعوام السابقة تقدر بـ 25 مليار دولار.

وقال عضو اللجنة النائب صادق السليطي، إن "البترودولار هو استحقاق للمحافظات المنتجة للنفط والمكررة للخام والمنتجة للغاز، مبيناً أن المشروع يخصص 5% من إيرادات النفط لتحسين البنى التحتية لتلك المحافظات"، وفقاً لـ"واع".

ولفت الى أن "البترودولار لم يدخل حيز التنفيذ خلال السنوات السابقة بالرغم من تثبيته في الموازنات، بسبب عدم تخصيص المبالغ من قبل وزارتي التخطيط والمالية، بذرائع وجود عجز مالي أو عدم توفر السيولة الكافية"، مؤكداً أنه "حصلت تراكمات لمبالغ البترودولار خلال الأعوام السابقة تقدر بحوالي 25 مليار دولار".

وأشار السليطي الى أن "لجنته سعت خلال العام الحالي على تعديل وتضمين الفقرة الخاصة بمخصصات البترودولار في الموازنة، من خلال إنشاء صندوق بعد إقرار الموازنة"، مبيناً أنه "سيتم فتح حسابات للصندوق ليتم تغذيته شهرياً من إيرادات النفط".

وأوضح أنه "تم تخصيص تريليون دينار لمبالغ البترودولار"، مشيراً الى أنه "في حال عدم قيام وزارة المالية بفتح حسابات للصندوق وتغذيته بالإيرادات سيعرض الوزارة الى المساءلة القانونية سواء من قبل المحافظات أو من أعضاء مجلس النواب، لعدم تطبيقها لأهم فقرات الموازنة".

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