قبل حلول ’كارثة’.. الدفاع المدني يخمد حريقاً في معمل مليء باسطوانات الاوكسجين (صور)

2021/05/08 | 17:00 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أخمدت فرق الإطفاء التابعة لمديرية الدفاع المدني، السبت، حريقاً اندلع داخل معمل يحتوي على أسطوانات أكسجين وسط العاصمة بغداد.

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وقالت المديرية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (8 أيار 2021) إنه "سيطرت فرق الدفاع المدني على حادث حريق اندلع داخل معمل للأعمال الحديدية ومكائن التخريم "CNC" بمساحة 300 متر مربع، مشيّد من ألواح الجينكو يحتوي على كميات كبيرة من أسطوانات الأكسجين للاستخدام الصناعي في منطقة باب المعظم وسط بغداد".

وأضافت، "حيث طوقت فرق الدفاع المدني النيران وابعدت الخطر عن أسطوانات الأكسجين تحسباً لانفجارها بفعل الحرارة، واخمدت الحادث بعد تنفيذها عمليات الاقتحام المباشر وانهت الحريق بوقت قياسي حال دون تسجيل إصابات أو خسائر بشرية مع تحجيم الاضرار المادية"، مبينة أن "سبب الحادث كان نتيجة تماس كهربائي داخل نقطة كهربائية اشتعلت النيران بادئ الامر".

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