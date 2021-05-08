"فعل جسيم".. المغرب يشن هجوما لاذعا على إسبانيا لاستضافتها زعيم بوليساريو

2021/05/08 | 17:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتقدت الخارجية المغربية، السبت، تصريحات مسؤولين إسبان حاولوا "تبرير" استقبال زعيم البوليساريو إبراهيم غالي، معتبرة ذلك "فعل جسيم يخالف روح الشراكة وحسن الجوار".

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