مخدرات تهريب واختطاف.. اعتقالات وإطاحة بمنفذ مجزرة في مدينة عراقية

2021/05/08 | 17:02 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

أعلنت السلطات الأمنية العراقية، السبت، اعتقال مطلوبين في سلسلة عمليات عسكرية وأمنية شهدتها مدن عدة من البلاد.

العملية الأبرز نفذتها قوة من قيادة عمليات الأنباء، وفق بيان من خلية الإعلام الأمني 8 آيار/مايو، إذ تمكنت من اعتقال "والي قاطع ناظم الثرثار العقل المدبر لمجزرة ناظم التقسيم".

وقال البيان، إن القوة "خرجت من مقر لواء المشاة 40 بالفرقة العاشرة"، مشيرًا إلى تسليم المعتقل لمديرية الاستخبارات العسكرية.

وأشارت الخلية، إلى اعتقال مطلوب آخر في الأنبار فضلاً عن ثلاثة أشقياء على صلة بتنظيم "داعش" في كركوك ضمن عمليات منفصلة.

كما أعلنت اعتقال أكثر من 72 شخصَا وضبط كميات كبيرة من المخدرات في عمليات نفذت في محافظات البصرة وميسان وبغداد،

من جانبها، أعلنت قيادة شرطة محافظة البصرة، تحرير فتاة اختطفت من محافة ذي قار واعتقال خاطفها بعملية أمنية في قضاء الفاو، دون إعلان دوافع الاختطاف، فيما وصفت العملية بـ "النوعية" على حد تعبير بيان رسميّ.

وفي ديالى، قالت مديرية الاستخبارات العسكرية إنّ قواتها "تمكنت من إحباط عملية كبيرة لتهريب الأغنام.

وذكرت المديرية في بيان، أنّ "عدد الأغنام فاق 1100 رأس مستورد ممنوعة خطط لتهريبها من كركوك إلى محافظة ديالى بحجة الرعي".

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