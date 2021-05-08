اخماد حريق داخل معمل يحتوي على اسطوانات أوكسجين وسط بغداد

2021/05/08 | 17:08 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت مديرية الدفاع المدني العامة، اليوم السبت، اخماد حريق داخل معمل يحتوي على اسطوانات أوكسجين وسط العاصمة بغداد.وذكرت المديرية، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن “فرق الدفاع المدني سيطرت […]

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