الخارجية النيابية: على تركيا حل مشاكلها داخل اراضيها

2021/05/08 | 17:11 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نددت لجنة العلاقات الخارجية النيابية يوم السبت، باستمرار القصف التركي على مناطق اقليم كوردستان، مؤكدة ان البلاد بحاجة الى دعم الدول للاستقرار والامن واعادة البناء.

وكان الجيش التركي قد بدأ قبل اكثر من اسبوع عملية عسكرية داخل اقليم كوردستان بذريعة تواجد مقاتلي حزب العمال الكوردستاني، ما اسفرت تلك العمليات المتكررة عن تهجير العشرات من القرى، كما قصفت الطائرات التركية اليوم، منطقة ماوت في محافظة السليمانية دون ان يسفر عن اية خسائر في الارواح.

وقال شيروكو ميرويس رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب لـPUKmedia: ان الحكومة العراقية ورئاسة الجمهورية ولجنة العلاقات الخارجية النيابية ادانت لاكثر من مرة تكرار القصف التركي، موضحا، ان انقرة عليها احترام القوانين الدولية وحل مشاكلها داخل اراضيها.

واضاف: ان العراق بحاجة الى دعم الدول للاستقرار والامن واعادة البناء، مؤكدا ان القصف لا يخدم استقرار العراق.

واكد، عدم وجود اجتماعات بشأن القصف في الوقت الحالي، مشددا ان اللجنة تدين التدخلات التركية داخل العراق.

PUKmedia خاص

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